Джонсон потратит свыше $120 млн на рекламу "жесткого" Brexit

11:48
11:48
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Новый британский премьер Борис Джонсон намерен запустить рекламную кампанию в рамках подготовки к выходу страны из Евросоюза без сделки – в ближайшие три месяца на нее будет потрачено 100 миллионов фунтов (более 120 миллионов долларов). Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что обозначенные траты, в которые входит в том числе доставка информационных листовок в каждый дом, – это лишь десятая часть расходов на подготовку к Brexit без сделки с ЕС.
Согласно данным The Guardian, грядущая кампания будет самой масштабной рекламной акцией со времен Второй мировой войны. При этом новости о расходах на "жесткий" Brexit появились на фоне стартующих на этой неделе переговоров с Соединенными Штатами о торговой сделке.
24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны. Позднее он сделал свои первые назначения: так, Саджид Джавид получил должность канцлера казначейства (министра финансов), экс-министр по делам международного развития Прити Пател – главы МВД, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб – министра иностранных дел.
25 июля стало известно, что главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье в своем письме европейским дипломатам назвал неприемлемой идею Джонсона об исключении из новой сделки по Brexit так называемого бэкстопа (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС после наступления переходного периода). "Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям", – говорится в послании.
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