Британия вводит ограничение на экспорт подводных аппаратов в Россию

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С 14 августа Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию. Как говорится в пояснительной записке, это связано с разработкой Москвой "нетрадиционных средств ведения войны". Об этом сообщает RT.

Отмечается, что дополнительное положение входит в новую поправку к указу 2008 года об экспорте стратегических товаров Британии в другие страны. Поправка запрещает передавать России как сами аппараты, так и технологии для разработки вместе с программным обеспечением. Власти Соединенного Королевства считают, что Россия "отслеживает маршруты подводных коммуникационных кабелей, по которым проходит основная часть телекоммуникационных данных в мире".

Военный специалист Алексей Леонков в беседе с RT отметил, что британцы пользуются недостоверными источниками информации. По его словам, Москва неоднократно заявляла, что подобные аппараты используются исключительно для проверки морского дна вдоль границ.

Вместе с тем полковник в отставке Виктор Литовкин заверил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет обойтись без британских аппаратов и в случае необходимости найдет других поставщиков подобных технологий.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал свои первые назначения. Так, Саджид Джавид получил должность канцлера казначейства (министра финансов), экс-министр по делам международного развития Прити Пател – главы МВД, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб – министра иностранных дел.