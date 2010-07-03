Путин поздравил Джонсона со вступлением в должность премьер-министра

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Владимир Путин направил телеграмму Борису Джонсону, в которой поздравил его со вступлением в должность премьер-министра Великобритании, говорится на сайте Кремля.

Российский лидер отметил в телеграмме, что интересам стран "отвечало бы развитие отношений в самых разных сферах". Президент пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.

24 июля бывший министр иностранных дел Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра страны.

Избранного лидера правящей Консервативной партии приняла королева Елизавета II. Как того требует протокол, она попросила Джонсона стать ее 14-м премьер-министром и сформировать правительство.

Ранее, передав королеве прошение об отставке, пост премьера официально покинула Тереза Мэй. Она возглавляла правительство с 13 июля 2016 года. Ей трижды не удалось заручиться поддержкой Палаты общин по поводу соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза. Своему преемнику и новому правительству Мэй пожелала успехов.