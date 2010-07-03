РФ направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера

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Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией, сообщает РИА Новости.

Картер заявил журналистам, что политика, проводимая РФ, может привести к военному ответу Британии. Содействие России правительству Сирии и проведение гуманитарных проектов в Африке он назвал угрозами безопасности, сопоставимыми с риском нападения.

Теперь российская сторона намерена выяснить, насколько слова Картера соответствуют официальной позиции Королевства. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что рассматривают такие высказывания, как "ущербные и безрассудные".

Также дипломаты заметили, что Картер проигнорировал, что Москва всегда была и остается готовой к профессиональному обсуждению любых вопросов безопасности, вызывающих озабоченность Лондона.

Это уже не первые высказывания Картера в адрес России. В сентябре он заявил, что Британия недооценила скорость и материализацию российской угрозы.

Он подчеркнул, что по мере роста конкуренции на международной арене западным странам нужно оказывать развивающимся странам военную помощь. Британия, по его мнению, должна помогать странам Африки, где РФ сейчас стремится распространить свою сферу влияния.

Военачальник отметил, что угроза со стороны Москвы появилась быстрее, чем предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года.