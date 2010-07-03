Постпред Британии в ООН заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

07:02
07:02
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Фото: AP/TASS/Mary Altaffer
Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крыма с украинским гражданством находятся в отчаянном положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.
С таким утверждением она выступила во вторник, 13 августа, на заседании Совета Безопасности. В своей речи она обратила внимание "на конкретные регионы, где положение с международным гуманитарным правом отчаянное".
По ее мнению, "украинские граждане Крыма лишены доступа к базовым услугам, поскольку не изменили свое гражданство", цитирует британского дипломата ТАСС. Также, по ее мнению, гуманитарное право нарушается в Южном Судане, Мали, Сахеле и Сирии.
В свою очередь, и .о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский указал Пирс, что на территории РФ "нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно".
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара ранее оценил заявление посольства США на Украине по поводу визита Владимира Путина на полуостров.
Он указал, что "нам абсолютно все равно", какое мнение на этот счет "выражается – что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара".
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