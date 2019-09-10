Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с РФ

09:20
09:20
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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) должен работать круглый год из-за угрозы со стороны России, считает глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс. Он объяснил это тем, что РФ может возобновить так называемую "Большую игру", пишет The Telegraph.
"Большой игрой" принято называть политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
Генерал отмечает, что возвращение к конкуренции великих держав говорит о том, что современная война ведется одновременно и на поле боя, и в киберпространстве.
По его мнению, правительству нужен новый способ координации всех ресурсов, которые имеются в распоряжении властей.
Он напомнил про инцидент со Скрипалями и подчеркнул, что реакция на это была "невероятно эффективной". Сандерс заметил, что тогда различные правительственные ведомства объединились, чтобы разрешить кризис. Тем не менее генерал считает, что сейчас необходим постоянно действующий национальный орган, способный незамедлительно реагировать на такие события.
Он выразил позицию, что для повышения устойчивости Британии к стратегическим угрозам нужно создать новый антикризисный механизм.
Ранее начальник генштаба Великобритании Ник Картер заявил, что страна недооценила скорость и материализацию российской угрозы.
Он подчеркнул, что по мере роста конкуренции на международной арене западным странам нужно оказывать развивающимся странам военную помощь. Британия, по его мнению, должна помогать странам Африки, где РФ сейчас стремится распространить свою сферу влияния.
Военачальник отметил, что угроза со стороны Москвы появилась быстрее, чем предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года.
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