Глава Генштаба Великобритании отметил недооцененность угрозы со стороны России

Фото: ТАСС/picture alliance/SVEN SIMON

Великобритания недооценила скорость и материализацию российской угрозы, заявил начальник генштаба страны Ник Картер в разговоре с изданием The Times.

Он подчеркнул, что по мере роста конкуренции на международной арене западным странам нужно оказывать развивающимся странам военную помощь и добавил, что Великобритания должна помогать странам Африки, где РФ сейчас стремится распространить свою сферу влияния.

Военачальник отметил, что угроза со стороны Москвы появилась быстрее, чем предсказывалось в Стратегии национальной безопасности и обзоре стратегической обороны и безопасности Великобритании 2015 года.

Картер также указал на достижения России в киберпространстве и умении "манипулировать" информационным пространством.

Ранее генералы США заявили о расширении влияния России и Китая в Африке.

