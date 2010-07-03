Борис Джонсон сравнил лидера лейбористов со Сталиным

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Британский премьер-министр Борис Джонсон сравнил главу Лейбористской партии Джереми Корбина с Иосифом Сталиным. Об этом сообщает издание The Independent.

Политик раскритиковал своего политического оппонента за то, что тот "ненавидит любое желание людей получить прибыль" так сильно, что готов значительно поднять налоги и уничтожить "основу процветания этой страны".

По словам Джонсона, при этом Корбин делает вид, что его ненависть направлена только на определенных миллиардеров, которые скрывают свои доходы. Он обсуждает их с "таким удовольствием, с такой мстительностью, невиданной с тех времен, когда Сталин преследовал кулаков", считает премьер-министр.

Ранее Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы в парламент Великобритании 12 декабря. Премьера поддержала палата общин. Окончательное решение по этому вопросу должна принять палата лордов.

