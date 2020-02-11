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Экономика

17:49

Информацию о зависимости США от поставок нефти из России опровергли

за рубежом экономика

Фото: AP/Gregory Bull

Экономика США не зависит от поставок сырой нефти и нефтепродуктов из России, сообщается в ИА "НСН" со ссылкой на члена комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустама Танкаева.

Он отметил, что от 60 до 70% нефтепродуктов американцы производят не из нефтяного сырья. Чаще всего они используют либо метан, либо этиловый спирт, извлекаемый из кукурузы.

"США не допустят никогда реальной зависимости от поставки нефти и нефтепродуктов извне. Существует специальная доктрина в США о стремлении достигнуть энергетической независимости, и США в этом плане вполне способны решить эту проблему", – сказал Танкаев.

При этом он отметил, что производство нефтепродуктов подобными способами требует больше затрат. Поэтому американцам было бы выгоднее получать нефтяные поставки из России.

Ранее министерство энергетики США признало, что Россия занимает второе место по импорту нефти в страну, уступив в рейтинге лишь Канаде. В ноябре 2019 года уровень поставок установил исторический рекорд в 19,2 миллиона баррелей.

Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба". Ранее вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что страна стремится покупать нефть у России по цене, равной 83-85% от общемировой стоимости.

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