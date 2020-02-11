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Министерская встреча ОПЕК+ может пройти в конце февраля или начале марта, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минэнергетики Казахстана Нурлана Ногаева.

"Вообще в прошлом году была договоренность, что министерская встреча будет в начале марта. На сегодняшний день придерживаются этих сроков", – отметил министр.

По его словам, встречу могут передвинуть на февраль, если в этом будет необходимость. Ногаев отметил, что запланированные сроки подтвердил и генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал планы США ввести санкции против компании "Роснефть" из-за сотрудничества с Венесуэлой. Он отметил, что Москва уже привыкла к угрозам из Вашингтона.