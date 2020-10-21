Михалков подарил Путину китайскую пословицу

Фото: скриншот видео телеграм-канала LIFE SHOT
Кинорежиссер Никита Михалков в ответ на поздравления Владимира Путина с юбилеем подарил главе государства китайскую пословицу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу вам подарить одну замечательную китайскую пословицу. Она очень помогает. "Кидай в меня грязь, кидай в меня камни – я река". Как это глубоко и как точно. Потому что то, что с нами хотят сделать, и то, как нас хотят заставить жить по чужим правилам, – это нужно выдерживать и понимать, что мы река и нас не должно это сломать", – сказал Михалков.
Ранее сообщалось, что Путин по видеосвязи с Михалковым выпил бокал шампанского в честь режиссера. Президент посетовал, что не может передать "какие-то знаковые, интересные" для юбиляра вещи, но обещал это сделать лично, как представится такая возможность.
21 октября Михалкову исполнилось 75 лет. Режиссер известен такими кинолентами, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "12", а также серией фильмов "Утомленные солнцем". Актер является обладателем премии "Оскар" за фильм "Утомленные солнцем" и ордена "За заслуги перед Отечеством".
Путин поздравил Никиту Михалкова с юбилеем
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