В ЕП подняли вопрос о мерах против Facebook из-за цензуры

13:58
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В отношении компании Facebook необходимо принять соответствующие меры, заявили европарламентарии от Италии Франческа Донато, Марко Кампоменози и Стефания Дзамбелли. По их мнению, данная социальная сеть ограничивает право граждан на свободу выражения мнений, сообщает RT.
"Все чаще и чаще Facebook ограничивает свободу выражения мнения граждан, подвергая их публикации цензуре и ссылаясь при этом на предполагаемые и расплывчатые нарушения норм сообщества", – отметили парламентарии.
Также они обеспокоены тем, что Facebook препятствует публикации объективной информации о лечении коронавируса, которая может противоречить экономическим интересам его акционеров.
Спикеры подчеркнули, что данная ситуация является конфликтом интересов, который мешает полноценному предоставлению информации гражданам.
"В преддверии создания европейской рамочной основы регулирования, которая требовала бы от Facebook и других платформ соблюдать основные права человека, такие как свобода выражения мнений и получения информации, планирует ли ЕК принять оперативные, адекватные и действенные меры в этом отношении?" – задались вопросом парламентарии.
Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы 25 и 27 мая, а также 1 июня рассмотрит 22 протокола, составленных Роскомнадзором в отношении Facebook, Google и Twitter в связи со систематическим неудалением запрещенного контента.
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