Пользователей Facebook предупредили о масштабной кибератаке

13:14
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Пользователи мессенджера социальной сети Facebook из 84 стран могли подвергнуться масштабной кибератаке. Активность злоумышленников зафиксировали специалисты международной компании Group-IB.
"Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA (Ближний Восток и Африка. – Прим. ред.), Северной и Южной Америки", – рассказали в компании.
В Group-IB отметили, что Facebook – самая популярная в мире сеть, пользователями которой являются 2,7 миллиарда человек. При этом Facebook Messenger используют свыше 1,3 миллиарда человек.
Впервые о существовании мошеннической схемы эксперты Group-IB узнали летом 2020 года. Тогда злоумышленники распространяли ссылки на скачивание несуществующего обновления мессенджера. В апреле 2021 года число подобных фейковых постов в Facebook увеличилось.
"Специалисты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили 5,7 тысячи мошеннических рекламных публикаций и около тысячи поддельных профилей социальной сети, которые использовались в данной схеме", – говорится в сообщении.
Перейдя по ссылке для скачивания якобы обновления, жертва рисковала потерять доступ к своему аккаунту, а также предоставить злоумышленникам свои персональные данные – номер телефона и электронную почту.
В Group-IB рекомендуют скачивать программы и обновления только из официальных магазинов мобильных приложений и проявлять бдительность при переходе по коротким ссылкам.
Ранее сообщалось об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Информация появилась на хакерском форуме.
Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Также представители ведомства потребовали от соцсети принять меры для предотвращения подобных утечек в дальнейшем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: