Пользователей Facebook предупредили о масштабной кибератаке

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Пользователи мессенджера социальной сети Facebook из 84 стран могли подвергнуться масштабной кибератаке. Активность злоумышленников зафиксировали специалисты международной компании Group-IB.

"Атаке подверглись пользователи из 84 стран мира, в том числе России, Европы, Азии, региона MEA (Ближний Восток и Африка. – Прим. ред.), Северной и Южной Америки", – рассказали в компании.

В Group-IB отметили, что Facebook – самая популярная в мире сеть, пользователями которой являются 2,7 миллиарда человек. При этом Facebook Messenger используют свыше 1,3 миллиарда человек.

Впервые о существовании мошеннической схемы эксперты Group-IB узнали летом 2020 года. Тогда злоумышленники распространяли ссылки на скачивание несуществующего обновления мессенджера. В апреле 2021 года число подобных фейковых постов в Facebook увеличилось.

"Специалисты Group-IB Digital Risk Protection обнаружили 5,7 тысячи мошеннических рекламных публикаций и около тысячи поддельных профилей социальной сети, которые использовались в данной схеме", – говорится в сообщении.

Перейдя по ссылке для скачивания якобы обновления, жертва рисковала потерять доступ к своему аккаунту, а также предоставить злоумышленникам свои персональные данные – номер телефона и электронную почту.

В Group-IB рекомендуют скачивать программы и обновления только из официальных магазинов мобильных приложений и проявлять бдительность при переходе по коротким ссылкам.

Ранее сообщалось об утечке личных данных и телефонных номеров 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран. Информация появилась на хакерском форуме.

Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных российских пользователей соцсети. Также представители ведомства потребовали от соцсети принять меры для предотвращения подобных утечек в дальнейшем.

