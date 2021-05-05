Facebook сохранил блокировку аккаунтов Трампа

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram пока останутся заблокированными. Решение вынес надзорный совет компании Facebook.

При этом политика соцсетей не позволяет делать блокировку бесконечной.

"Совет настаивает на том, чтобы Facebook пересмотрел этот вопрос, чтобы определить и обосновать пропорциональный ответ, который соответствует правилам, применяемым к другим пользователям платформы", – приводит выдержку из сообщения РИА Новости.



Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты Трампа на разное время после ряда его высказываний после поражения на президентских выборах и штурма Капитолия. Сервис микроблогов при этом закрыл аккаунт экс-главы государства на бессрочный период.

После этого сообщалось, что Трамп создаст собственную социальную сеть, рассчитывая таким образом вернуться в медиапространство через два-три месяца.

