Twitter зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

20:18
Фото: depositphotos/Mactrunk
Социальная сеть Twitter зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора в рамках закона о деятельности иностранных лиц в интернете. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.
Ранее аналогичный личный кабинет зарегистрировала американская компания Apple.
Согласно так называемому закону "о приземлении", вступившему в силу 1 января текущего года, иностранные IT-компании с суточной аудиторией свыше 500 тысяч пользователей должны открыть представительства в РФ, создать личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, а также разместить форму обратной связи на своих сайтах.
В списке организаций, подпадающих под действие документа, оказались Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, Twitter, Discord, Viber.
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