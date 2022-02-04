В Госдуме планируют обсудить реализацию закона о "приземлении" ИТ-гигантов

04 февраля, 23:34
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил, что в Госдуме в феврале рассмотрят порядок исполнения закона об ИТ-гигантах. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Планируем уже в феврале провести расширенное заседание ИТ-комитета Госдумы, на котором обсудим ход реализации закона о "приземлении", – написал парламентарий/
Американская Apple ранее стала первой компанией, исполнившей требование закона о деятельности иностранных IT-гигантов в России. Данная норма подразумевает наличие представительства организации на территории РФ.
Кроме того, компании должны создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора.
Соответствующий закон об иностранных компаниях президент России Владимир Путин подписал 1 июля 2021 года. В силу данный документ вступил с 1 января 2022 года.
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