Аналитики рассказали об увеличении трафика на московских вокзалах

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Трафик на московских вокзалах резко вырос всего через неделю после сокращения авиарейсов. Об этом сообщил оператор мобильной связи Теле2. Эксперты с 28 февраля по 6 марта анализировали количество пассажиров в столичных транспортных узлах.

Так, на Киевском, Казанском, Ярославском, Курском и Ленинградском вокзалах москвичи скачали на 6% больше трафика, чем неделей ранее. В то же время в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково активность пользователей снизилась в среднем на 2%.

Активнее всего пользовались интернетом пассажиры на Ярославском вокзале – трафик здесь увеличился на 12%. А на Курском вокзале скачали на 7% больше трафика, чем неделей ранее.

Пик активности пользователей в среднем начинается с 16:00. На Казанском вокзале больше всего трафика потребляли с 16:00 до 18:00, на Ярославском – с 16:00 до 19:00, а на Ленинградском – с 17:00 до 19:00. Меньше всего интернетом пользовались в ночное время.

Однако в целом в марте 2022 года потребление трафика на вокзалах и аэропортах выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, клиенты Теле2, которые путешествовали на поезде, скачали на 31% больше трафика. А москвичи, которые отдали предпочтение авиаперелетам, оказались на 45% активнее, чем годом ранее.