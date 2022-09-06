VK назначила новых финансового и управляющего директоров компании

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Компания VK провела назначения на должности финансового и управляющего директоров компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

На должность управляющего директора VK Company Limited была назначена Елена Азаренко – заместитель управляющего директора и корпоративный секретарь.

Финансовым директором компании стала Светлана Борыславская, ранее выполнявшая функции руководителя направления по взаимодействию с ключевыми акционерами и корпоративному учету в рамках финансовой функции предприятия.

Ранее компания VK продала сервис доставки еды и продуктов Delivery Club "Яндексу". В пресс-службе компании-покупателя уточнили, что благодаря такому решению число заказов на квадратный километр станет выше. При этом курьеры получат возможность делать больше доставок в пределах района и больше зарабатывать.

