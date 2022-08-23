Маркетолог прокомментировал сделку "Яндекса" и VK

После обмена активами между VK и "Яндексом" последний станет одним из основных игроков на рынке доставки продуктов и еды из ресторанов. Маркетолог Иван Федяков рассказал, как это отразится на обычных пользователях.

Эксперт также объяснил, как изменятся сервисы "Дзен" и "Новости" с новым собственником. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.