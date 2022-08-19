Онлайн-заказ питания освободил москвичей почти от 3 млн лишних визитов на молочные кухни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисо

Услуги по заказу питания онлайн на молочной кухне освободили жителей столицы почти от трех миллионов дополнительных визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Благодаря цифровым возможностям, которые активно развиваются в Москве, можно не выходя из дома выбрать удобный график и подходящий молочно-раздаточный пункт, а получать продукты просто по электронному направлению без лишних бумаг и необходимости ежемесячного посещения поликлиники. Услуга только с начала этого года избавила москвичей почти от трех миллионов лишних визитов в поликлиники и молочно-раздаточные пункты", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

В столичном департаменте информационных технологий также сообщили о возможности корректировать график получения продуктов даже в месяц их выдачи после модернизации электронной услуги.

Уточняется, что 252 молочно-раздаточных пункта функционируют в Москве.

Ранее Ракова сообщила, что в столице усовершенствовали онлайн-услугу по заказу питания на молочной кухне. Так, горожане могут менять график получения продуктов всего за несколько дней до даты посещения пункта.

Уточняется, что график получения продуктов можно корректировать даже в месяц их выдачи. Главное, чтобы до даты посещения пункта оставалось не менее шести дней.

Подать заявление и заказать питание на молочной кухне можно на mos.ru. Жители столицы могут выбирать место выдачи, дни посещения молочно-раздаточного пункта, а также получать информацию об объеме продукции, которую можно забрать в определенный день.

