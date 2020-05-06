Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

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Россия и Белоруссия придерживаются разных методов в борьбе с коронавирусом. Москва надеется, что это не приведет к взрывному росту числа инфицированных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, мы все обеспокоены этой ситуацией в целом и надеемся, что разные технологии, которые применяются, разная методика, на которую ориентируется Россия и Белоруссия, в конечном итоге не приведет к какому-то взрывному росту количества инфицированных", – цитирует его РИА Новости.

По словам представителя Кремля, это взаимные опасения. "Это ситуация, которая абсолютно нелинейная, экстраординарная и доселе невиданная", – добавил он.

5 мая Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе разговора они обсудили ситуацию с пандемией и обменялись информацией по поводу предпринимаемых мер.

Белорусский лидер отметил, что военный парад в честь 75-летия Победы в стране отменить невозможно. По его мнению, праздничное мероприятие имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для государства, а потому оно не может быть отменено, несмотря на эпидемию. Лукашенко добавил, что в случае отмены парада люди сочтут это испугом властей.