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Политика

15:46

ЦИК Белоруссии получила документы на регистрацию Лукашенко кандидатом в президенты

политика власть

Фото: kremlin.ru

Центризбирком Белоруссии получил документы на регистрацию кандидатом в президенты действующего главы государства Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусская ЦИК, передает RT.

"Сегодня в Центризбирком поступили документы на регистрацию Александра Лукашенко кандидатом в президенты на очередных выборах", – рассказали в ЦИК.

Известно, что выборы президента запланированы в Белоруссии 9 августа этого года. Предыдущие выборы белорусского лидера состоялись 11 октября 2015 года. Так, в 2020 году в них поучаствует действующий глава Александр Лукашенко. Он остается на президентском посту с 1994 года.
Второй его президентский срок начался в 2001 году, третий в 2006, четвертый в 2011, а пятый в 2015.

Так, ранее Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. "Я часто Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь", – говорил он.

3 июня президент страны отправил в отставку действующее правительство.

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