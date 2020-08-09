Задержанных журналистов из России попросили покинуть Белоруссию

Фото: телеграм-канал "Mash"

Задержанных журналистов из России попросили покинуть территорию Белоруссии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИДа Анатолия Глаза.

Ранее появилась информация о задержании двух корреспондентов и оператора российского телеканала. Позже выяснилось, что задержанные являются сотрудниками телеканала "Дождь".

Представитель штаба бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Мария Колесникова сообщила, что журналисты были задержаны после того, как они поговорили с ней.

Глаз сообщил, что в настоящий момент журналисты пребывают в одном из РУВД Минска, и их, скорее всего, попросят покинуть территорию Белоруссии. В ближайшее время их отпустят из отделения милиции.

Пресс-секретарь МИДа Белоруссии также добавил, что Минск поддерживает конструктивные контакты с российскими дипломатами. Он отметил, что вокруг данной темы появилось много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте.

"На самом деле все предельно просто: задержанные сотрудники телеканала "Дождь" работали в Беларуси без соответствующей аккредитации, то есть нарушили закон", – рассказал Глаз.

Он опроверг информацию о какой-либо предвзятости в отношении СМИ в зависимости от страны. Глаз отметил, что в настоящий момент в Белоруссии аккредитовано более 300 иностранных журналистов.

"Все они без каких-либо препятствий могут делать свою работу. На этом фоне кто-то почему-то позволяет себе считать, что можно вызывающим образом игнорировать белорусское законодательство и поступать так, как хочется", – подчеркнул Глаз.

Он уведомил, что Белоруссия не является проходным двором. По его словам, это страна, в которой работают законы.

Ранее задержание российских журналистов прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подтвердила информацию о том, что они были задержаны из-за отсутствия аккредитации. Захарова сообщила, что в настоящий момент установлено их местонахождение.