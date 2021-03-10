Ученые создали назальную маску от коронавируса

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Ученые из Мексики разработали и запатентовали маску от коронавирусной инфекции, которая надевается только на нос. Об этом говорится на сайте мексиканского правительства.

Как уточняется, изобретение не заменяет защитную маску, а усиливает защиту организма от проникновения вируса, когда человек снимает маску для того, чтобы поесть и попить, а также в ходе визита к зубному врачу.

По словам координатора проекта Акоста Альтамирано, назальную маску Mask Eating решили создать в связи с необходимостью дополнительной защиты, особенно перед лицом более заразных вариантов SARS-CoV-2.

В настоящее время ведутся переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок.

Ученые из Массачусетского технологического института в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.

Отмечалось, что изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов. По мнению исследователей, такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски.