Эксперты рассказали, когда необходимо менять многоразовые маски

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Эксперты издания Huffington Post назвали тканевые средства индивидуальной защиты хорошей заменой медицинским маскам. Однако они уточнили, что из-за многоразового пользования эффективность изделия из ткани при защите от коронавируса может значительно снизиться.

Специалисты отметили, что главный сигнал для утилизации подобного средства защиты – изношенные резинки. Уточняется, что из-за растянутых и слабых креплений ткань не будет прилегать плотно к лицу. Кроме того, не следует использовать маску с разрывами ткани, дырками и торчащими нитками, поскольку бреши могут стать местом, откуда вирус проникнет в организм, пояснили эксперты.

Специалисты также рекомендовали выбросить маску, если на ней остались пятна даже после стирки. Отмечается, что лимит тканевой маски составляет 30 стирок.

Также, по словам экспертов, причиной проникновения вируса в организм может стать и истончение ткани. Если через маску можно задуть свечку или увидеть пар от дыхания на холоде, значит она неэффективна, утверждают специалисты.

При этом в инструкции некоторых изделий говорится, что маску следует чистить вручную. Всего тканевую маску советуют надевать не более 30 раз, предварительно постирав ее перед каждым ношением.

Ученые из Массачусетского технологического института в США ранее создали концепт защитной маски для лица, уничтожающей вирусы при вдохе.

Отмечалось, что изделие состоит из металлического сетчатого фильтра. При этом специальная батарея нагревает металл до 90 градусов. По мнению исследователей, такая температура способна уничтожить частицы COVID-19, которые может вдохнуть носитель маски.