Ученые придумали ловушку для COVID-19

Фото: AP Photo/Andrew Harnik, File
Ученые из Чикагского университета создали наночастицы, захватывающие вирусы SARS-CoV-2 в организме. Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что наночастицы привлекают вирус, а также имитируют клетки-мишени человека, после чего
изолируют его от остальных клеток и нацеливают на разрушение иммунной системой.
"Хотя терапия все еще находится на ранних стадиях тестирования, исследователи предполагают, что ее можно вводить с помощью назального спрея в качестве лечения COVID-19", – говорится в материале.
Наночастицы, которые изготовлены из безопасных полимеров и фосфолипидов, имеют диаметр порядка 500 нанометров, что намного меньше клетки. Именно поэтому они способны добираться до различных областей организма и еще эффективнее улавливать вирус.
На поверхности одних наночастиц исследователи расположили белки ACE2, на которые нацелен коронавирус, на других – нейтрализующие антитела. Ученые проверили безопасность системы на модели мышей. Уточняется, что эксперты не нашли токсичности. После они протестировали наночастицы на модели вируса, который не реплицируется, в клетках легких человека и установили, что те полностью блокируют проникновение в клетки.
Захваченные вирусы и наночастицы уничтожали макрофаги – клетки, которые способны к захвату и перевариванию бактерий, умерших клеток и токсинов. Ученые также протестировали наночастицы с псевдовирусом в системе перфузии легких на паре донорских легких, продуваемых вентилятором, и выявили, что они полностью блокировали инфекцию в легких.
Ранее сообщалось, что ученые из Техасского университета A&M нашли способ уничтожить коронавирус SARS-CoV-2 за секунду.
Исследователи построили экспериментальную установку. Это секция трубки из нержавеющей стали, через которую пропускается раствор с коронавирусом. При его нагревании до 72 градусов по Цельсию всего на полсекунды титр вируса в растворе уменьшается в 100 тысяч раз. Этого достаточно для полного уничтожения коронавируса.
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