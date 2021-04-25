Ученые заявили об эффективности спрея для горла на основе йода в профилактике COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Постоянное использование антисептических средств на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина поможет снизить риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в частности, в местах компактного проживания людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ученых Национальной больницы Сингапура.
Отмечается, что исследование проходило в течение шести недель в общежитиях, где проживают рабочие-мигранты. В минувшем году они стали главным источником распространения коронавируса в республике.
"Мы пришли к выводу, что спрей для горла в абсолютном значении снижает риск заражения инфекцией на 24%", – уточнили специалисты.
Они также добавили, что препарат давали участникам три раза в сутки.
Помимо этого, исследователи предупреждают, что такой метод является только дополнительной мерой по недопущению распространения инфекции в особых условиях. Например, в тюрьмах, лагерях беженцев.
Ранее ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки экспертов в Китай для выявления происхождения COVID-19, в котором отмечается, что лабораторное происхождение инфекции маловероятно.
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