Россиянам рассказали о механизме заражения штаммами коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что один инфицированный референтным штаммом коронавируса заражает в среднем 4 человек, а мутировавшими штаммами – до 23 человек.
"При обычном референт-штамме на одного инфицированного у нас порядка 4 контактных, по которым мы работаем, проводим все мероприятия, это большая работа. По новым штаммам с мутацией таких контактных у нас 23 в среднем на одного инфицированного", – приводит слова Поповой РИА Новости.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что новые штаммы коронавирусной инфекции были обнаружены в 54 регионах России. По ее словам, специалисты внимательно отслеживают развитие ситуации с коронавирусом за рубежом для максимального сокращения проникновения новых мутаций на территорию России.
Ранее Попова сообщила, что в 51 регионе России выявили 255 вариантов "британского" штамма и 25 – "южноафриканского" штаммов. По ее словам, большинство из них – завозные. Она отметила, что российские ученые ведут плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих вариантах. При этом "индийский" штамм коронавируса в России пока не обнаружен.
Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
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