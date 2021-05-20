В Роспотребнадзоре рассказали, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне чаще всего заражаются коронавирусом в домашних условиях, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также она отметила, что большое количество заражений происходит в транспорте.

"Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас – самое большое количество", – прокомментировала Попова.

Ранее она сообщила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ остается стабильной, рисков из-за возможных мутаций нет. Кроме того, по ее словам, российские вакцины от коронавируса защищают от всех его штаммов.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявлял, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По его словам, в стране уменьшилась циркуляция инфекции.

