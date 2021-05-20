Эксперт оценил циркуляцию коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По его словам, в стране уменьшилась циркуляция инфекции.

"В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 процентов", – приводит слова эксперта ТАСС.

По данным на 19 мая, в России от коронавируса привились 24 миллиона человек.

"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", – заключил специалист.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в преддверии отпуска важно привиться от коронавирусной инфекции.

