Эксперт оценил циркуляцию коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. По его словам, в стране уменьшилась циркуляция инфекции.
"В настоящий момент Москва и Россия переживают фазу стабилизации эпидпроцесса, значительно уменьшилось число регистраций позитивных результатов, то есть уменьшилась циркуляция вируса, она представляет менее 5 процентов", – приводит слова эксперта ТАСС.
По данным на 19 мая, в России от коронавируса привились 24 миллиона человек.
"К сожалению, отмечаются некие отставания от тех темпов вакцинации, которые хотелось бы иметь в нашей стране", – заключил специалист.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в преддверии отпуска важно привиться от коронавирусной инфекции.
Ситуация с COVID-19 в Москве остается сложной, но не драматичной – Собянин
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