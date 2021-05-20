Собянин призвал планирующих отпуск сделать прививку от коронавируса

15:11
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В преддверии отпуска важно привиться от коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Кто хочет планировать отпуск, конечно, надо привиться: если до этого не болел, нет антител – надо обязательно привиться, не рисковать ни своим здоровьем, ни окружающих. Это первое, что надо сделать, готовясь к отпуску", – сказал градоначальник.
Ранее Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в столице как сложную, но не драматичную. Он отметил, что взрывного роста числа заболевших не наблюдается.
В Москве действует система поощрения для привившихся от COVID-19 пожилых людей. Во-первых, в пункте вакцинации можно получить подарочную карту одного из партнеров программы, в числе которых "Пятерочка", "Ригла", "Магнит" и другие. Второй вариант – получить призовые баллы и активировать их на сайте акции, а потом использовать у партнеров программы, среди которых насчитывается более 60 компаний.
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