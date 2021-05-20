Значимых рисков из-за мутаций коронавируса в РФ нет – Попова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ остается стабильной, рисков из-за возможных мутаций нет. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".
"Сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций, пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли", – сказала Попова.
Кроме того, по ее словам, российские вакцины от коронавируса защищают от всех его штаммов.
Попова также подчеркнула, что решение Владимира Путина о длинных майских выходных помогло не допустить роста заболеваемости и сохранить стабильность.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в городах с высокой плотностью остается напряженной. При этом вне зависимости от того, придет ли третья волна коронавируса, надо сохранить здоровье, заявил глава Минздрава.
Пациентам, которые имеют хронические заболевания, планируют операции или поездку на санаторно-курортное лечение, он посоветовал пройти вакцинацию.
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