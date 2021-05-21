Москвичей предупредили о "дачных" заторах и дожде в вечерний час пик

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:03

Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции – Попова

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сезонный коронавирус, известный ранее, практически уходит из циркуляции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком.

"Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".

В Москве выявили 2 954 новых случая коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать