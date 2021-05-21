Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции – Попова

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Сезонный коронавирус, известный ранее, практически уходит из циркуляции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это является хорошим прогностическим признаком.

"Сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Попова сообщила, что Россия запросила для изучения образец "индийского" штамма коронавируса. Она также добавила, что работу по изучению будет проводить научный центр "Вектор".

