Гендиректор ВОЗ спрогнозировал появление нового опасного вируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в будущем человечество столкнется с новым вирусом, который окажется еще более опасным, чем коронавирус. Об этом сообщает ТАСС.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", – сказал Гебрейесус.

Ранее ученый из Канады оценил возможность зарождения смертоносных вирусов в человеке. По его мнению, в ближайшие 50–100 лет в организме человека появятся смертоносные вирусы, способные вызвать новые пандемии, а в худшем случае привести к вымиранию человека как природного вида.

