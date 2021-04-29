Роспотребнадзор ожидает к осени рост всех вирусных инфекций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К осени в Роспотребнадзоре ожидают рост всех вирусных инфекций, включая COVID-19. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определенной динамики сезонного роста всех вирусных инфекций респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания", – отметила Попова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее словам, сейчас ученые всего мира задаются вопросом о необходимой частоте прививок от коронавируса. Попова подчеркнула, что нужно завершить иммунизацию 60% взрослого населения страны.

Ранее сообщалось, что ученые из университетов Хоккайдо и Осаки придумали метод, который позволяет быстро анализировать новые мутации коронавируса.

Он помогает сократить время исследования штаммов коронавируса с нескольких месяцев до двух недель. Как отмечается, это важно с учетом растущего числа пациентов инфицированных именно мутациями SARS-CoV-2. В Японии, например, на них приходится почти 80% всех случаев заражения.

