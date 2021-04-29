Ученые разработали быстрый способ анализа новых штаммов коронавируса

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Ученые из университетов Хокайдо и Осаки придумали метод, который позволяет быстро анализировать новые мутации коронавируса. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Cell Reports.

Способ помогает сократить время исследования штаммов коронавируса с нескольких месяцев до двух недель. Как отмечается, это важно с учетом растущего числа пациентов инфицированных именно мутациями SARS-CoV-2. В Японии, например, на них приходится почти 80% всех случаев заражения.

Заразность новых штаммов может быть в шесть раз выше обычного. К такому выводу пришли иммунологи. Один человек с мутировавшим коронавирусом может передать его более чем 20 людям.

