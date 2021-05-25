Эксперты оценили угрозу возникновения новых смертоносных эпидемий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Москвой 24 оценил заявление гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в будущем человечество столкнется с новым вирусом, который окажется еще более заразным и смертоносным, чем коронавирус.

По словам Жемчугова, эпидемии и пандемии были, есть и будут. "Это постоянно происходит, а как иначе – это эволюция микробов, они тоже хотят жить. Микробы живут сами по себе, они эволюционируют так же, как и человек. А любое живое существо стремится размножиться и занять новую территорию", – сказал эксперт.

Однако к очередным угрозам мы в состоянии подготовиться, чтобы сократить человеческие и экономические потери, добавил Жемчугов. Для этого нужны диагностика, вакцинация, оборудование для лечения и подготовка кадров.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков также заявил, что опасные вирусы и инфекции возникали и будут возникать.

"Вокруг нас существует огромное количество близкородственных и дальнородственных видов животных, поэтому всегда будет сохраняться угроза перехода, преодоления (различными вирусами. – Прим. ред.) межвидового барьера", – заявил собеседник Москвы 24.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Это опасно, потому что у иммунной системы, как мы видели с SARS-COV2, нет сформировавшейся иммунной памяти к чему-то новому. Если это что-то близкородственное к тому, чем мы уже болели ранее, то тогда у нас есть хоть какой-то элемент защиты. Если это совсем новый вирус, то он создает серьезные проблемы.

По словам Волчкова, предупредить новые эпидемии и пандемии поможет разработка экспресс-систем для выявления различных вирусов. "Как только такие системы появятся, сразу фармацевтические компании получат возможность продавать нам препараты против конкретных вирусов, применять таргетный персонализированный подход", – пояснил он.

Вместе с тем важна выработка строгих карантинных мер, подчеркнул эксперт. "Мы достаточно прогрессивны сейчас, у вирусологов благодаря эпидемии появился огромный инструментарий, возможности мониторить вирусы у животных, братьев наших меньших, прогнозировать возможные исходы, готовить быструю систему реакций", – добавил специалист.

Ситуация с пандемией коронавируса показала, что государства по-разному реагируют на подобные угрозы. Отсутствие кооперации между странами в борьбе с общим врагом, по мнению Волчкова, показывает, что пока мир не готов давать серьезный отпор пандемиям.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Эта разнородная реакция показывает, что лишь отдельные государства могут эффективно бороться с подобного рода проблемами на своей территории. Вся планета Земля сейчас бороться с пандемиями не в состоянии. Но нужно понимать, что пандемия – глобальная ситуация. Если вирус где-то бушует на одной территории, то он рано или поздно проникнет на другую, как бы хорошо система здравоохранения ни была организована.

Ранее замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина заявила, что еще сложно делать прогнозы об окончании пандемии, но есть надежда, что эффект даст вакцинация. Специалист также добавила, что динамика вакцинации идет, но воздержалась от определенных прогнозов о ее изменении. По словам Брагиной, в Роспотребнадзоре ситуацию отслеживают.

