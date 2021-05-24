В Роспотребнадзоре заявили о сложности прогнозирования окончания пандемии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Замруководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина считает, что еще сложно делать прогнозы об окончании пандемии, но есть надежда, что эффект даст вакцинация. Об этом она заявила в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.
"Когда это все закончится – здесь прогнозы делать сложно. Мы очень надеемся, что вот та вакцинация, которая сейчас идет в Российской Федерации..., – она даст тот эффект, который мы все ждем", – отметила Брагина.
Специалист также добавила, что динамика вакцинации идет, но воздержалась от определенных прогнозов о ее изменении. По словам Брагиной, в Роспотребнадзоре ситуацию отслеживают.
Ранее стало известно, что в России свыше 10 миллионов человек уже полностью прошли вакцинацию от COVID-19, всего сделано 25 миллионов прививок.
Также сообщалось, что специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не обнаружили мутаций коронавируса, которые могли бы поставить под угрозу эффективность имеющихся лекарств и вакцин.
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