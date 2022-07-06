Ливни и гроза обрушились на Москву. После непогоды в некоторых районах повалены деревья, жители присылают видео поврежденных авто.

На Липецкой улице дерево при падении задело осветительный столб, и оба рухнули на три припаркованные машины. Кроме того, молния ударила в Останкиснкую башню. Разряд попал прямо в шпиль.

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