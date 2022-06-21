Москвичи заметили в метро лемура

В Москве на станции метро "Перово" заметили мужчину с лемуром. Фото выложили в Сеть очевидцы.

Животное было немного озадачено. Однако вело себя спокойно, если можно так назвать позу на голове у хозяина. Тот, в свою очередь, даже разрешил ребенку погладить зверька. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.