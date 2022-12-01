15:21Транспорт
Забытая пассажиром столичного метро урна с прахом не поступала на склады забытых вещей
Фото: портал мэра и правительства Москва/Лидия Широнина
В столичном метрополитене ведется поиск урны с прахом усопшего, которую забыл пассажир. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метро.
Уточняется, что на склады забытых вещей она не поступала.
В пресс-службе отметили, что полицейские, получив данную информацию, обратились с просьбой проверить наличие урны с прахом на складе забытых вещей.
"Пассажир также обратился на склад и попросил помочь найти урну. Но ни на один из складов урна с прахом не поступала. Сейчас в метро по его просьбе делают все возможное, чтобы найти потерянное", – говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что зачастую все найденные вещи в метро, на МЦК, МЦД или в наземном городском транспорте отправляются на склад забытых вещей.
Пассажиры могут позвонить с мобильного по номеру 3210, написать в чат-бот или создать обращение в приложении "Метро Москвы".
Ранее сообщалось, что москвич оставил урну с прахом в поезде столичного метрополитена. Выяснилось, что это произошло на прошлой неделе. Отмечалось, что в полицию обратилась жительница столицы с просьбой найти урну с прахом ее брата, которую ее муж забыл в вагоне.
До этого пассажир оставил контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей.
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