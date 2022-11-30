Москвич забыл урну с прахом в вагоне столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москвич оставил урну с прахом в поезде столичного метрополитена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

Выяснилось, что это случилось еще на прошлой неделе. По информации источника, в полицию обратилась жительница столицы с просьбой найти урну с прахом ее брата, которую ее муж забыл в вагоне.

Однако собеседник агентства не уточнил, удалось ли найти забытую урну.

Ранее пассажир оставил контейнеры с божьими коровками на станции метро "Китай-город" в Москве. Насекомых передали на склад забытых вещей. Обычно животных всегда передают в приют, но хозяин насекомых приехал до этого момента. Он пояснил, что коллекционирует божьих коровок.

В Дептрансе отметили, что в результате перемещений ни одна божья коровка не пострадала.

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