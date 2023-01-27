19:53Транспорт
Кукольный домик, аккордеон и журналы с выкройками забывали пассажиры Мострансавто
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
С начала этого года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 личных вещей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.
"Чаще всего с начала января пассажиры компании забывали транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты. Зимой к этому списку прибавились мешки со сменной обувью, варежки и перчатки, шарфы и шапки", – отмечается в публикации.
Самыми необычными находками стали:
- кукольный домик;
- детский аккордеон;
- подборка журналов с выкройками.
При обнаружении забытых вещей пассажирам необходимо обращаться к водителю или сотруднику охраны. Граждан призвали внимательнее относиться к своему багажу. Потерянные предметы хранятся до востребования в течение шести месяцев, а затем утилизируются.
Граждане, которые вспомнили об оставлении вещи в автобусе, могут позвонить по номеру 8 (800) 700-31-13 или написать в официальную группу Мострансавто в соцсети "ВКонтакте". Также пассажиры могут обратиться через личный кабинет на портале или в телеграм-канале.
Чтобы разрешить проблему как можно скорее, необходимо будет вспомнить номер маршрута, направление следования и примерное время поездки. Пассажира попросят описать забытый предмет.
Лицам, которые еще не достигли 18 лет, нужно приходить за личной вещью вместе с родителями. Взрослые должны будут предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Ранее пресс-служба столичных аэропортов рассказала, что самыми необычными забытыми вещами стали подарки президенту одного из государств СНГ, интимные игрушки и пустые чемоданы.
Выяснилось, что в аэропорту Домодедово за 2022 год пассажиры забыли более 90 тысяч личных вещей. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляли наушники, ключи, телефоны и другие предметы.
В Шереметьево в числе более 27 тысяч забытых вещей встречались обруч для гимнастики, клетки для животных, пустые чемоданы, флейта и другое.
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