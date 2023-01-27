Кукольный домик, аккордеон и журналы с выкройками забывали пассажиры Мострансавто

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

С начала этого года пассажиры Мострансавто оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах около 250 личных вещей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

"Чаще всего с начала января пассажиры компании забывали транспортные карты, социальные карты жителя Подмосковья и москвича, банковские карты. Зимой к этому списку прибавились мешки со сменной обувью, варежки и перчатки, шарфы и шапки", – отмечается в публикации.

Самыми необычными находками стали:

кукольный домик;

детский аккордеон;

подборка журналов с выкройками.

При обнаружении забытых вещей пассажирам необходимо обращаться к водителю или сотруднику охраны. Граждан призвали внимательнее относиться к своему багажу. Потерянные предметы хранятся до востребования в течение шести месяцев, а затем утилизируются.

Граждане, которые вспомнили об оставлении вещи в автобусе, могут позвонить по номеру 8 (800) 700-31-13 или написать в официальную группу Мострансавто в соцсети "ВКонтакте". Также пассажиры могут обратиться через личный кабинет на портале или в телеграм-канале.

Чтобы разрешить проблему как можно скорее, необходимо будет вспомнить номер маршрута, направление следования и примерное время поездки. Пассажира попросят описать забытый предмет.

Лицам, которые еще не достигли 18 лет, нужно приходить за личной вещью вместе с родителями. Взрослые должны будут предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ранее пресс-служба столичных аэропортов рассказала, что самыми необычными забытыми вещами стали подарки президенту одного из государств СНГ, интимные игрушки и пустые чемоданы.

Выяснилось, что в аэропорту Домодедово за 2022 год пассажиры забыли более 90 тысяч личных вещей. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляли наушники, ключи, телефоны и другие предметы.

В Шереметьево в числе более 27 тысяч забытых вещей встречались обруч для гимнастики, клетки для животных, пустые чемоданы, флейта и другое.

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