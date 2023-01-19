Интимные игрушки и пустые чемоданы забывали пассажиры аэропортов Москвы в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самыми необычными забытыми вещами в столичных аэропортах стали подарки президенту одного из государств СНГ, интимные игрушки и пустые чемоданы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службы столичных аэропортов.

В аэропорту Домодедово за 2022 год пассажиры забыли более 90 тысяч личных вещей.

"Самыми интересными находками за декабрь стали зубные протезы, а также подарки президенту одной из стран СНГ, среди которых шелковый ковер, картина из кожи и шелка, колоритные тарелки и 80 килограмм орехов", – уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Внуково сообщили, что среди 21 691 забытого предмета, в том числе были интимные игрушки, инвалидная коляска и костыли. Чаще всего москвичи и гости столицы оставляли наушники, ключи, телефоны и другие предметы.

В Шереметьево в числе более 27 тысяч забытых вещей встречались обруч для гимнастики, клетки для животных, пустые чемоданы, флейта и другие.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь пассажиры столичного метро оставили в транспорте около 160 вещей. Среди них, в том числе, были рождественский венок, фигурка и колпаки Деда Мороза. Всего в 2022 году в метро, МЦК и МЦД нашли 28,4 тысячи забытых предметов.



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