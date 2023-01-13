В ЦППК рассказали о необычных забытых вещах пассажирами в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) рассказали о необычных вещах, забытых пассажирами в 2022 году. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

"Обычно пассажиры оставляют в поездах сумки, шапки и наушники, а также детские игрушки, телефоны и ключи. В числе находок за год были и довольно необычные предметы: сувенирный самовар, мольберт и даже рыцарский щит", – отметили в ЦППК.

В пресс-службе добавили, что в период праздников на Савеловском направлении кто-то забыл целый пакет бород Деда Мороза. Сотрудникам компании удалось вернуть этот пакет.

По словам представителей компании, всего в 2022 году в поездах ЦППК оставили около 2,5 тысячи разных предметов. Причем больше всего предметов обнаружили в апреле. А чаще всего пассажиры забывали вещи на Рижском, Курском и Белорусском направлениях.

"При обнаружении бесхозных вещей и предметов сотрудники транспортной безопасности обязаны эвакуировать пассажиров из вагона, оцепить его и вызвать сотрудников транспортной полиции", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в период новогодних каникул пассажиры поездов "Аэроэкспресса" забыли в вагонах соленые огурцы, набор для выращивания растений и настенный календарь. Всего в поездах и терминалах пассажиры забыли порядка 150 вещей. Почти половину из них сотрудники компании вернули владельцам.

В компании "Аэроэкспресс" уточнили, что для забытых вещей специально работает склад. Если пассажир что-то оставил, то ему следует позвонить на горячую линию организации.

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