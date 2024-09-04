Пожар в ангаре произошел в Ярославской области

Ангар загорелся на площади 960 квадратных метров в Ростове в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошел на складском помещении, где хранились металлические запчасти. Пока данных о пострадавших не поступало. Сейчас на месте произошедшего задействованы около 30 специалистов и 9 единиц техники, которые занимаются ликвидацией возгорания.

Недавно в Калининграде загорелась кровля 14-этажного дома. К тушению были подключены все силы и средства. Огонь охватывал технический этаж на 200 квадратных метрах.

Позже возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров, а спустя время – полностью ликвидировано. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных отмечал, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.

