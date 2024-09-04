04 сентября, 12:50Происшествия
Пожар в ангаре произошел в Ярославской области
По информации ведомства, пожар произошел на складском помещении, где хранились металлические запчасти. Пока данных о пострадавших не поступало. Сейчас на месте произошедшего задействованы около 30 специалистов и 9 единиц техники, которые занимаются ликвидацией возгорания.
Недавно в Калининграде загорелась кровля 14-этажного дома. К тушению были подключены все силы и средства. Огонь охватывал технический этаж на 200 квадратных метрах.
Позже возгорание было локализовано на площади 250 квадратных метров, а спустя время – полностью ликвидировано. Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных отмечал, что предварительной причиной пожара стало короткое замыкание.