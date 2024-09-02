Пожарные ликвидировали открытое горение на складах в Пролетарске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Огнеборцам удалось справиться с открытым горением в Пролетарске. Более двух недель в Ростовской области горели склады с топливом после падения обломков украинских беспилотников.

"Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер", – передает ТАСС сообщение оперативных служб.

Украинские дроны атаковали юго-восток Ростовской области 18 августа. После отражения атаки обломки БПЛА упали на промышленные склады с дизельным топливом, вследствие чего они загорелись. Пожарные оперативно приступили к тушению возгорания, но в связи с очередной атакой были вынуждены остановить работы. Вечером к тушению привлекли три пожарных поезда.

19 августа на территории Пролетарского района объявили режим ЧС.

К утру 20-го числа площадь пожара выросла до 10 тысяч квадратных метров. Группировка привлеченных к тушению пожарных была увеличена до 520 человек.

Число пострадавших пожарных при возгорании складов в Ростовской области выросло до 47 человек.

