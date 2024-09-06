Открытое горение ликвидировано на складе в Тульской области

Фото: МЧС России

Открытое горение было ликвидировано на складе в Тульской области в Узловском районе. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"(Сотрудники МЧС. – Прим. ред.) не допустили распространения огня на соседние 3 производственных здания", – отметили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что на месте пожара не было выявлено превышения концентрации вредных веществ в воздухе. При пожаре никто не пострадал.

Емкости с машинным маслом вспыхнули на территории производственной площадки в Тульской области вечером 5 сентября.

К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 18 единиц техники, а также пожарный поезд. Впоследствии спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 2 000 квадратных метров.