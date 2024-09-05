Пожар в цеху в Тульской области локализован на площади 2 000 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в строящемся цеху в Узловском районе Тульской области был локализован на площади 2 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Тушение пожара осложняется высокой пожарной загрузкой здания – внутри него находятся бочки с моторным маслом.

Емкости с машинным маслом вспыхнули на территории производственной площадки вечером 5 сентября.

К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 18 единиц техники, а также пожарный поезд. Согласно данным министерства по региональной безопасности области, никто не пострадал, опасности перехода пожара на жилые строения нет.