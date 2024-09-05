05 сентября, 23:21Происшествия
Пожар в цеху в Тульской области локализован на площади 2 000 "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар в строящемся цеху в Узловском районе Тульской области был локализован на площади 2 000 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.
Тушение пожара осложняется высокой пожарной загрузкой здания – внутри него находятся бочки с моторным маслом.
Емкости с машинным маслом вспыхнули на территории производственной площадки вечером 5 сентября.
К тушению пожара привлечены 50 специалистов и 18 единиц техники, а также пожарный поезд. Согласно данным министерства по региональной безопасности области, никто не пострадал, опасности перехода пожара на жилые строения нет.
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