Пожар произошел в частном доме в ТиНАО

Фото: МЧС России

Пожар произошел в двухэтажном частном доме в ТиНАО, спасатели ликвидировали его на площади в 110 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"В СНТ Маяк-Бурцево загорелся 2-этажный частный дом. Произошло обрушение кровли, перекрытий и стен по всей площади. Огонь перекинулся на рядом стоящее здание", – указано в сообщении.

В МЧС также рассказали, что в доме, со слов отца, находился ребенок 7 лет, его судьба на данный момент неизвестна. Сам глава семейства пострадал, его осматривают врачи.

В ликвидации пожара принимали участие 37 специалистов и 9 единиц техники.

Ранее один работник погиб и еще трое пострадали из-за пожара на предприятии в Нижнем Тагиле. Травмы получили газовщик доменной печи, мастер производственного участка и слесарь. Они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

До этого трое мужчин стали жертвами пожара в дачном доме в СНТ "Юбилейный" под Вологдой. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. На месте работали 17 специалистов и 9 единиц техники.

